إدانة رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت في 8 تهم

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أدانت اليوم الثلاثاء هيئة محلفين أمريكية رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة.
جاء لك خلال محاكمة مانافورت الاتحادية بشأن التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، حسبما أفادت وسائل إعلام في قاعة المحكمة.