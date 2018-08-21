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إدانة رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت في 8 تهم

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 11:05 م

أدانت اليوم الثلاثاء هيئة محلفين أمريكية رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة.

جاء لك خلال محاكمة مانافورت الاتحادية بشأن التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، حسبما أفادت وسائل إعلام في قاعة المحكمة.


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