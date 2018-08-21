قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة أتمت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ونوهت محافظ البحيرة، في تصريح قصير لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى خلال العيد بكل المرافق والخدمات والمستشفيات.

وأضافت، أنه تم الاهتمام بنظافة الشوارع خاصة بالقرى، والتأكيد على جاهزية كل المديريات خاصة الصحة والتموين، للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث.

وتابعت: أنه تم التأكد من استعداد ونظافة كل الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفية على مستوى المحافظة، وكذلك الطرق والكباري والترع وطرمبات الصرف الزراعي، للتعامل مع الطوارئ خلال فترة العيد.