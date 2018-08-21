غرم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة فلسطينية 50 ألف شيكل (نحو 13 ألفا و600 دولار)، إثر مشاركة المئات من أهالي بلدة أم الفحم، في جنازة ابنها الذي زعم الاحتلال محاولته طعن شرطي إسرائيلي، ذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، أنها سلمت جثمان الشاب لعائلته مقابل تعهدها بعدم مشاركة أكثر من 150 شخصًا من العائلة في جنازته، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرطة ستفرض على العائلة هذه الغرامة.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة أم الفحم العربية في شمال الأراضي المحتلة عام 48، تم تشييع جثمان الشاب أحمد محاميد، الذي زعم الاحتلال محاولته تنفيذ عملية طعن شرطي إسرائيلي في القدس المحتلة، الجمعة الماضي، ولم يصب فيها أحد، وقتل برصاصهم قرب أحد مداخل ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت الشرطة - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - بأنها قررت فتح تحقيق ضد أفراد العائلة، بسبب مشاركة نحو ألف شخص في الجنازة، وهتافهم بشعارات وصفتها الشرطة بأنها "تحريضية".

وقال محامي العائلة رائد محاميد "إن العائلة رفضت شروط الشرطة لتسليم جثمان ابنها، كما أن تسليم الجثمان جاء بناء على التماس تقدم به من خلال مؤسسة "عدالة" الحقوقية، وبناء على هذا الالتماس تقرر تسليم الجثمان دون شروط.