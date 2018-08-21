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مقتل 13 في اشتباكات بين قوات الأمن وعصابات إجرامية بالبرازيل

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 4:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 4:27 ص
قتل 13 شخصا على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن وعصابات إجرامية مشتبه بها بعد مداهمة عدة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو، وفقا لما ذكره موقع (جي 1) الإخباري يوم الاثنين.

وكان جنديان من بين القتلى في الاشتباكات. وذكرت وكالة أنباء "اجنسيا" البرازيلية أن اشتباكات أخرى وقعت في وقت سابق في بلدة نيتيروي عبر الخليج من مدينة ريو.

وانفجرت الجريمة في المدينة البرازيلية، حيث تتنافس العصابات الإجرامية على السيطرة على عمليات الابتزاز وتجارة المخدرات في الأحياء الفقيرة. 

ومن المعروف أن قوات الأمن البرازيلية ترد بقوة، حيث قتلت الشرطة 5012 شخصا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في العام الماضي وحده.

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