الثلاثاء 21 أغسطس 2018 6:27 م القاهرة القاهرة 34°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية: زيارة «السيسي» تؤكد أن الشعب السكندري في قلب الرئيس

كتبت ـ هدى الساعاتى :
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:51 م

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، لفيف من المهنئين من أعضاء مجلس الشعب، وقناصل الدول العربية والأجنبية والجامعة والقيادات التنفيذية، ووفد من الكنيسة والمجتمع المدني، الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال «سلطان»، إن اليوم يعد مميز للإسكندرية فقد شرفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته وآدائه صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش والشرطة، مما يبعث رسالة للشعب السكندري، أن الإسكندرية في قلب الرئيس، وستشهد المزيد من المشروعات والإنجازات.

ووجه المحافظ، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة ومواطني وزوار الإسكندرية خاصة بالعيد، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك