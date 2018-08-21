وزير النقل: تشكيل لجان لتفقد المراسي النهرية خلال عيد الأضحى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة شكلت عدة لجان؛ لمراقبة المراسي النهرية، لضبط أية مخالفات خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف «عرفات»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش الجولة التفقدية لتفقد سير العمل في الأتوبيس النهري، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء اللجان قبل العيد بـ10 أيام للمرور على كل المراسي، والكشف على المخالفات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح أن هناك تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين المراسي، من خلال إشراف شرطة المسطحات المائية على محطات الأتوبيس النهري، مشيدًا بدور شرطة النقل والمواصلات في ضبط العمل خلال الفترات الحرجة خاصة في فترة الأعياد.