وزارة الثقافة تستقبل عيد الأضحى بـ13 عرضا مسرحيا بمحافظات مصر

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تشهد مسارح الدولة المختلفة التابعة لوزارة الثقافة، عروضًا وبرامج فنية متنوعة خلال أيام عيد الأضحى، وتنطلق الفعاليات اعتبارا من ثاني أيامه المباركة.

يعرض على المسرح القومي بالعتبة ثاني أيام العيد مسرحية «حي على بلدنا»، وذلك فى الساعة العاشرة مساء.

والمسرحية تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور،المطرب محمد عزت، رحاب رسمي،المطربة نهال خالد، من إخراج أحمد إسماعيل.

وعلى مسرح السلام بشارع القصر العينى ثانى أيام العيد، تعرض «حدث فى بلاد السعادة»، فى الساعة التاسعة مساء.

والمسرحية من تأليف وليد يوسف و إخراج مازن الغرباوي، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب.

وتعرض مسرحية «كوميديا البؤساء»، ثانى أيام العيد، على مسرح ميامى بوسط البلد، فى الساعة التاسعة مساء.

و«كوميديا البؤساء» مأخوذة عن نص «البؤساء»، للأديب الفرنسى فيكتور هوجو، تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة رنا سماحة ،محمود عزت ،رامى الطمبارى، محمد عبده.

وعلى مسرح الغد بالعجوزة يعرض ثانى أيام العيد مسرحية «الحادثة»، فى الساعة الثامنة مساء.

والعرض من تأليف لينين الرملي وإخراج عمرو حسان، من بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى.

ويشهد مسرح أوبرا ملك برمسيس، العرض المسرحي ثانى أيام العيد، «يوم معتدل جدا»، فى الساعة الثامنة والنصف مساء.

و«يوم معتدل جدا»، تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني ، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة.

وتقدم فرقة «الشمس »، لذوى الإحتياجات الخاصة عرض تجريبي لعرض «ويبقى الأمر معلقا» من أول يوم العيد، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، فى الساعة السابعة مساء.

وعرض «ويبقى الأمر معلقا» هو نتاج ورشة عمل أقيمت بالفرقة، من إخراج المخرج التونسي محمد العتيري.

وتعرض مسرحية «ولاد البلد»، فى مناطق مختلفة من محافظة البحر الأحمر، بالمجان، والعرض بطولة مجموعة من الوجوه الشابة، تأليف مصطفى سليم و إخراج محمد الشرقاوي.

وعلى مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، تعرض مسرحية «أبو كبسولة» من ثانى أيام العيد فى الساعة التاسعة مساء.

و«أبو كبسولة»، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى، من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة مسرح الإسكندرية.

ويشهد مسرح «متروبول» بالعتبة، العرض المسرحي «القطط»، من ثانى أيام العيد فى الساعة السابعة مساء.

و«القطط» بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحى.

ويعرض مسرح متحف الفنون التشكيلية بمحرم بيك مسرحية «الليلة الكبيرة»، من ثانى أيام العيد

فى الساعة السابعة مساء.

و«الليلة الكبيرة» كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.

ويعرض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، «أكشن»، من ثانى أيام العيد، فى الساعة السابعة مساء.

و«أكشن» بطولة رضا إدريس، هناء سعيد، محمد خليل، خالد نجيب، تأليف يحيى زكريا، وإخراج عادل الكومي.