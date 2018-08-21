بيكهام: أتشرف بالحصول على جائزة رئيس اليويفا لعام 2018

أعرب الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يوينايتد وريال مدريد السابق عن سعادته بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" حصوله على جائزة رئيس اليويفا لعام 2018.

قائد المنتخب الإنجليزي السابق أدلى بتصريحات اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي لليويفا، حيث قال :" أتشرف بالحصول على تلك الجائزة والانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين فازوا بها، فانا دائما أحاول الحفاظ على قيم العمل الجماعي واللعب النظيف خلال مسيرتي".

وأوضح: "لقد سمحت لي مسيرتي في كرة القدم المشاركة في الأنشطة التي تساعد الأطفال في تحسين حياتهم بجميع أنحاء العالم بالتعاون مع اليونيسف، ويسعدني كثيراً أن أتمكن من إعادة شيء ما إلى المجتمع".

وأتم تصريحاته: "عندما يؤمن الناس بك، فإنك تؤمن بنفسك من خلال إعطاء الأطفال، وخاصة الفتيات، الدعم الذي يحتاجون إليه".

وأعلن اليويفا عن حصول ديفيد بيكهام على جائزة رئيس الاتحاد وسيتم تكريمه في حفل الاتحاد المقبل والذي سيقام الجمعة المقبلة الموافق 24 من الشهر الجاري بمدينة موناكو الفرنسية.