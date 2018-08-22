قال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون بدأ قبل موعده بحوالي شهر، موضحًا: «لقد بدأ في أوائل أغسطس بدلًا من أوائل سبتمبر».

وأضاف نائب رئيس «شعبة الملابس»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن وزارة التموين وافقت على مقترح الشعبة بتبكير الأوكازيون بسبب كساد سوق الملابس.

وتابع أن هذا التبكير صاحبه بعض الرواج مع حلول عيد الأضحى المبارك، لكنه ليس بالشكل المنشود، معقبًا: «الركود مشكلة رئيسية لصناعة الملابس الجاهزة في مصر، التي تعاني أيضًا نقصًا في العمالة».

وأكد أن هناك رقابة مشددة على أوكازيون الملابس، والتخفيضات المطروحة في الأوساق حقيقية، مشيرًا إلى وجود نسبة من الغش التجاري بالأوكازيون لكنها ليست بكبيرة.