أعرب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز اليوم علي وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام في الجولة الثالثة من مباريات الدوري العام.

وأضاف: مواجهة دجلة اليوم كانت صعبة للغاية خاصة في ظل الفارق الزمني القصير جدًا؛ بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وأوضح: لم نلتقط الأنفاس بعد خوض مباراة الترجي في بطولة إفريقيا، وسريعًا جدًا خضنا مباراة دجلة اليوم، ولكن في النهاية هذا هو قدر الأهلي الذي ينافس في أكثر من بطولة في نفس التوقيت.

وذكر لاعب الأهلي أن الفريق يتطلع دائما لتحقيق الفوز دائما، خاصة أنه لا يبحث سوى عن التواجد في المركز الأول.

وأشار ناصر ماهر إلى أنه يعد جماهير الأهلي بتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي لديهم طموحات كبيرة لحصد جميع البطولات هذا الموسم.