حرص النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي وزميله في الجانرز الالماني مسعود أوزيل على توجيه رسالة تهنئة الشعوب الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك والذي يعد اليوم الثلاثاء هو أول أيامه.

ونشر النني فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر يجمعه بأوزيل حيث وجها رسالة تهنئة بعيد الأضحي، حيث قال النني: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم"، بينما قال النجم الألماني: "عيد مبارك".

وكان أرسنال قد خسر أمام مانشستر سيتي 2-0 في الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ثم في الجولة الثانية أمام تشيلسي 3-2.