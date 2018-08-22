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تعادل باوك اليوناني أمام بنفيكا البرتغالي بهدف لكل فريق في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أقُيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النور.

وسجل لويس ميجيل الفونسو الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما عادل عمرو وردة النتيجة لباوك في الدقيقة 76 من زمن الشوط الثاني لتنتهي النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبالهدف الذي سجله اليوم في المباراة، نجح لاعب المنتخب الوطني في تسجيل أول أهدافه بدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري على ملعب تومبا ستاديوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا.