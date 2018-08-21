محافظ الغربية يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط الآلاف بالمسجد الآحمدى بطنطا

أدى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الآحمدى بطنطا وسط الآلاف من أهالى محافظة الغربية بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا و اللواء أحمد عتمان مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء حسام نبيل عبد الفتاح رئيس هيئة الامن القومى بوسط الدلتا واللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية والعميد محمد زهدى مدير الأمن الوطنى بالغربية والعقيد ايهاب غرابه المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .. وعقب الصلاة ألقى فضيلة الشيخ محمود أبو حبسه خطبة عيد الاضحى المبارك تحدث فيها عن ثواب الحج والتضحية والعطاء عند الله عز وجل .. كما طالب الجميع بصلة الأرحام وإعلاء اداب واخلاق الاسلام والحفاظ على الأماكن العامة أثناء الإحتفالات بالعيد

وعقب الخطبة إلتقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالمواطنين لتهنئتهم بعيد الاضحى المبارك