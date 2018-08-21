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أكد بيبي استرادا مقدم برنامج بإذاعة ماركا أن فريق ريال مدريد سيعلن عن صفقة كبيرة للغاية يوم 27 من الشهر الجاري.

وقال استرادا في تصريحات لبرنامج"الشيرينجتو" أدلى بها اليوم الثلاثاء إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنه حدد يوم 27 من أغسطس للإعلان عن انتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لمدريد.

و أكمل بيبي أن بيريز حدد يوم 27 من الشهر الجاري لإتمام انتقال مبابي للعب داخل جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأضاف استرادا أن رئيس النادي الملكي استغل الأزمة الي يقع فيها الفريق الباريسي بسبب قانون اللعب النظيف والذي يجبر إدارة البي أس جي في بيع أحد لاعبيه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.