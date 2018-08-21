مقتل 10 أشخاص جراء فيضانات جنوب إيطاليا

قالت متحدثة باسم هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الإثنين، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما باغتتهم فيضانات مفاجئة أثناء رحلة في واد ضيق جنوبي إيطاليا.



وأضافت المتحدثة أن أربعة رجال ومثلهم من النساء من بين القتلى، بينما لم ترد تفاصيل بشان القتيلين الآخرين اللذين تم العثور عليهما ليل الإثنين/الثلاثاء.



كانت أمطار غزيرة، قد تسببت في ارتفاع كبير في منسوب المياه بنهر في وادي "راجانيلو"، بالقرب من منطقة كيفيتا الجبلية في كالابريا، مما أدى إلى فيضان المياه على ضفافه، الأمر الذي باغت السائحين وجرف البعض منهم بعيدا.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا"، نقلا عن مسؤولين محليين أنه تم إنقاذ ما يقرب من 23 شخصا.



ولا يزال ثلاثة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، واستمرت عملية البحث حتى وقت متأخر من ليل الإثنين.



كما أصيب ستة أشخاص بينهم طفل، ونقلوا جميعا إلى مستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت صحيفة "لاريبابليكا" الإيطالية على موقعها الالكتروني أن العديد من السائحين لجأوا إلى منحدرات صخرية للنجاة من الفيضانات.



يذكر أن الوادي البالغ طوله 13 كيلو مترا يعد مقصدا سياحيا شهيرا بفضل صفاء مياهه وتراكيبه الصخرية الرائعة . وهناك عروض للقيام بنزهات عبر الوادي الذي يتردد أن عمقه يبلغ 400 متر.