الثلاثاء 21 أغسطس 2018 12:13 م القاهرة القاهرة 34°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

مدرب هولندي لناشىء منتخب الجولف لمدة موسم

محمد زاهر
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 11:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 11:52 ص

تولى المدرب الهولندي جيرالدين جرونبرج مهمة تدريب علي سلامة، ناشئ منتخب الجولف وذلك لمدة موسم واحد.

وتم الاتفاق مع جرونبرج على تولي تدريب الناشئ علي سلامة (9 سنوات) بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخرا في بطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف التي أقيمت في إيطاليا.

ويعد الهولندي جرونبرج من المدربين المميزين في أوروبا، وسبق له تدريب منتخب هولندا للكبار وتخرج من تحت يديه العديد من اللاعبين الأبطال في اللعبة.

كما تولى جرونبرج مهمة مدير بطولة فينسيا للبراعم من 8 إلى 13 عاما منافسات التسع حفر والتي أدارها بكفاءة عالية ويعتبر هو مؤسس ومدير بطولة أوروبا للبراعم والشباب المنتظر انطلاقها هذا العام.

وسيتولى جرونبرج إعداد وتجهيز الصاعد علي سلامة للمشاركة في بطولة أوروبا لتكون خير إعداد لمشاركة علي سلامة في بطولة فينسيا العام المقبل التي يخطط اللاعب للمنافسة على المركز الأول فيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك