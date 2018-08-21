مدرب هولندي لناشىء منتخب الجولف لمدة موسم

تولى المدرب الهولندي جيرالدين جرونبرج مهمة تدريب علي سلامة، ناشئ منتخب الجولف وذلك لمدة موسم واحد.

وتم الاتفاق مع جرونبرج على تولي تدريب الناشئ علي سلامة (9 سنوات) بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخرا في بطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف التي أقيمت في إيطاليا.

ويعد الهولندي جرونبرج من المدربين المميزين في أوروبا، وسبق له تدريب منتخب هولندا للكبار وتخرج من تحت يديه العديد من اللاعبين الأبطال في اللعبة.

كما تولى جرونبرج مهمة مدير بطولة فينسيا للبراعم من 8 إلى 13 عاما منافسات التسع حفر والتي أدارها بكفاءة عالية ويعتبر هو مؤسس ومدير بطولة أوروبا للبراعم والشباب المنتظر انطلاقها هذا العام.

وسيتولى جرونبرج إعداد وتجهيز الصاعد علي سلامة للمشاركة في بطولة أوروبا لتكون خير إعداد لمشاركة علي سلامة في بطولة فينسيا العام المقبل التي يخطط اللاعب للمنافسة على المركز الأول فيها.