«الطاقة الذرية»: لا مؤشرات على وقف أنشطة كوريا الشمالية النووية

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الطاقة الذرية صرحت بعدم وجود مؤشرات تدل على وقف أنشطة كوريا الشمالية النووية.