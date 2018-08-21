«الطاقة الذرية»: لا مؤشرات على وقف أنشطة كوريا الشمالية النووية

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الطاقة الذرية صرحت بعدم وجود مؤشرات تدل على وقف أنشطة كوريا الشمالية النووية.