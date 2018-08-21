الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات روسية فيما يتعلق بالتجسس الإلكتروني، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.