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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية

دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 4:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 4:53 م

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات روسية فيما يتعلق بالتجسس الإلكتروني، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.


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