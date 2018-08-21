بدأ العداء الجامايكي يوسين بولت المتوج بثماني ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية ، اليوم الثلاثاء ، التدريبات رسميا ضمن صفوف فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي لكرة القدم وذلك في مرحلة تجريبية ، أملا من البطل الأولمبي في بداية مسيرة احترافية جديدة كلاعب كرة قدم.



وبدأ بولت اليوم "مرحلة تدريب غير محددة المدة" ، حيث يحاول النجم الجامايكي الحصول على عقد للعب ضمن صفوف الفريق الأسترالي لتكون الخطوة الأولى على طريق تحقيق طموحه في نقل نجوميته إلى ملاعب كرة القدم.



واحتفل بولت بعيد ميلاده الثاني والثلاثين اليوم عبر استكمال جلسة تدريبية قصيرة وخفيفة مع الفريق في الاستاد الواقع بمدينة جوسفورد التي تبعد 80 كيلومترا شمالي سيدني ، وذلك وسط حضور نحو 100 صحفي ومصور.



وتحت قيادة المدير الفني مايك ميلفي ، شارك بولت في المران مرتديا زي التدريب الخاص بالفريق ، وكان من بين آخر اللاعبين الذين غادروا الملعب.