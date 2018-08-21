أعلن اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، أنه تم الإفراج عن ١٠٨٨ من النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1439 هجرية.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو،١٠٨٨ ومستحقى الإفراج الشرطى ٦٦١ لبعض المحكوم عليهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم الافراج عن ٦٢٧ غارمين بإجمالي ٢٣٧٦ سجين مفرج عنهم .

ويستبعد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وهنأ الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا بأن ضيق ذات اليد وراء دخول النزلاء السجون فمنهم من ترك أبناؤه دون عائد، وترك أسرته دون عائد وحرصت القيادة السياسية، بعودتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية وجمع شمل الأسرة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزارة تنهج سياسة عقابية حديثة فى إعادة تأهيل السجناء واندماجهم والإفراج عن الغارمين والغارمات ويأتي ذلك في إطار رعاية مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أكد على الاهتمام بمنظومة الإفراج عن الغارمين وتحقيق رسالة السجون.