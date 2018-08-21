الثلاثاء 21 أغسطس 2018 6:25 م القاهرة القاهرة 34.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

جروس يضع شرطاً لحماية اللاعبين في لائحة الزمالك

نديم ناجي
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:49 م

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك وضع شرطاً في لائحة الزمالك الجديدة الخاصة بفريق كرة القدم من أجل توفير الحماية والأمان للاعبين والمتعلقة بالعقوبات على البطاقات الملونة في المباريات.

وجاء طلب جروس لتكون عقوبة الحصول على بطاقة ملونة سواء صفرا أو حمراء وفقا لمعايير محددة ثابتة خاصة أنه في بعض الأحيان يحصل اللاعبون على البطاقات دون وجه حق وبالتالي لن يكون هناك داعى للعقاب في هذه الحالة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم في الدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري والمقرر لها في 27 من أغسطس الجاري.

يذكر أن الزمالك، قد خاض مباراتين في الدوري، جمع خلالهم 4 نقتط، بعد التعادل أمام بتروجت سلبيا والفوز على الاتحاد السكندري 5-1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك