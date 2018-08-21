جروس يضع شرطاً لحماية اللاعبين في لائحة الزمالك

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك وضع شرطاً في لائحة الزمالك الجديدة الخاصة بفريق كرة القدم من أجل توفير الحماية والأمان للاعبين والمتعلقة بالعقوبات على البطاقات الملونة في المباريات.

وجاء طلب جروس لتكون عقوبة الحصول على بطاقة ملونة سواء صفرا أو حمراء وفقا لمعايير محددة ثابتة خاصة أنه في بعض الأحيان يحصل اللاعبون على البطاقات دون وجه حق وبالتالي لن يكون هناك داعى للعقاب في هذه الحالة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم في الدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري والمقرر لها في 27 من أغسطس الجاري.

يذكر أن الزمالك، قد خاض مباراتين في الدوري، جمع خلالهم 4 نقتط، بعد التعادل أمام بتروجت سلبيا والفوز على الاتحاد السكندري 5-1.