بيكهام يحصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لعام 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منح الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد السابق جائزة رئيس الاتحاد لعام 2018.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي عن تكريم بيكهام في حفل "اليويفا" المقبل والذي سيقام في مدينة موناكو الفرنسية يوم 24 من الشهر الجاري.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: David Beckham will receive the 2018 UEFA President's Award 🏅 🙌



"A global ambassador for football whose humanitarian efforts helped children around the world" 🙏 🌍



More 👉 https://t.co/HMMMntbNm3 pic.twitter.com/C0TuVMZdmO — UEFA (@UEFA) August 21, 2018

وأشاد اليكساندر شيفرين رئيس اليويفا بقائد الفريق الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ، واصفاً إياه بأنه رمزًا لكرة القدم لجيله، وجاء ذلك بعد اختياره للحصول على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 2018.

وقال سيفرين: "إن جائزة الرئيس تعترف بالإنجازات البارزة والتميز المهني والصفات الشخصية المثالية، لقد اخترت بيكهام كمستفيد من جائزة هذا العام لأنه كان سفيراً عالمياً لكرة القدم ، ويروج للعبة وكل قيمها في كل ركن من أركان الكوكب".

رئيس اليويفا أكمل تصريحاته، قائلًا " ينبغي الاحتفاء بجهود بيكهام الإنسانية الدؤوبة ، التي ساعدت حياة العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم. بيكهام هو رمز كرة قدم حقيقي لجيله ".