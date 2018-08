بيكهام يحصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لعام 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منح الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد السابق جائزة رئيس الاتحاد لعام 2018.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي عن تكريم بيكهام في حفل "اليويفا" المقبل والذي سيقام في مدينة موناكو الفرنسية يوم 24 من الشهر الجاري.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: David Beckham will receive the 2018 UEFA President's Award 🏅 🙌



"A global ambassador for football whose humanitarian efforts helped children around the world" 🙏 🌍



