آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بشمال سيناء تحت حماية أمنية

شارك آلاف المواطنون في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات ومساجد محافظة شمال سيناء، في ظل اجراءات امنية مشددة و تحليق الطائرات الحربية.

واكتظت 35 ساحة خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمصلين، حيث أكد الشيخ سعد العش، و كيل وزارة الأوقاف أن خطبة العيد ارتكزت على بث قيم الفداء و التضحية و أيضا الحرص على تقديم كافة التضحيات من تحل الوطن و سلامته لافتا أن الأوقاف غطت 35 ساحة بقائمة أئمة أساسيين و مثلهم احتياط بخلاف تغطية 800 مسجد بالائمة.

وأحاطت قوات الأمن بساحات الصلاة في مختلف المراكز، لحماية المصلين و انتشرت مدرعات الشرطة في جميع المفاصل الأساسية للطرق و الميادين فيما قام اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء بتفقد الكمائن و الارتكازات و تقديم التهنئة بالعيد للجنود و الافراد، و الاطلاع على تجهيزات الكمائن التامه.

من جهتها خفضت السلطات الأمنية ساعات حظر التجوال لساعتين للسماح للأهالى بأداء صلاة العيد في مراكز العريش و بئر العبد و الشيخ زويد و رفح.