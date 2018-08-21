قالت المؤلفة هناء عطية، إنها انتهت من كتابة سيناريو فيلم «نسيم الحياة» منذ خمس سنوات تقريبا، ولا تعرف حتى الآن موعدا محددا لتصويره، مشيرة إلى أنه من إنتاج وبطولة الفنانة إلهام شاهين، فى ثالث تجاربهما بعد «خلطة فوزية»، و«يوم للستات»، ومن المقرر أن تخرجه هالة خليل.

وقالت «عطية»، إن شركة الفنان إلهام شاهين ربما تعانى ماليا، بفعل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التى تتعرض لها مصر، ولكن الاتفاق لا يزال ساريا على إنتاج الفيلم، مؤكدة فى الوقت نفسه على أنها ليست حكرا على العمل مع شركة إلهام شاهين، وإن اقتصار تجاربها معها حتى الآن مجرد صدفة، فمن الجائز الإتفاق مع شركات إنتاج أخرى، لكن البداية كانت مع إلهام بسبب الصداقة التى تجمعهما ولإصرارها على خروج فيلم «يوم للستات» إلى النور بعدما تعرض للتوقف أكثر من مرة.

وأشارت «عطية» إلى أنها تأخذ على إلهام شاهين أنها مع بداية تصوير الأفلام التى تنتجها تتناسى دورها كمنتجة وتركز فقط وتهتم بدورها كممثلة، وهذا يتسبب فى أن البعض يتجاوز دوره، وهو ما حدث معها فى «يوم للستات» حيث قامت المخرجة كاملة أبو ذكرى بالتغيير فى النص دون علمها، وهو ما تعتبره «سوء إدارة» من إلهام شاهين، لأنها معنية بتوزيع الأدوار.

وأوضحت إلهام شاهين، بأن الفنان الذى يتولى إنتاج أفلامه، عليه أن يستعين بمساعد أثناء التصوير، لأنه عادة يركز على الشخصية التى يجسدها، ولا يهتم بالمسائل الإنتاجية.