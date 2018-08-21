مدرب دجلة: أضعنا فرصة الفوز على الأهلي في الشوط الأول

اشاد اليوناني تاكيس جونياز المدير الفني لوادي دجلة باداء لاعبي وادي دجلة في مباراة اليوم امام الأهلي و التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله صلاح محسن في المباراة التي اقيمت بينهم علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

و اضاف تاكيس في المؤتمر الصحفي للمباراة : سيطرنا على المباراة في الشوط الأول بشكل كبير، وكنا اخطر علي مرمي الأهلي ،وكان لدى فريق دجلة فرص كثيرة خلال الشوط الاول و اللاعبين لم يستغلوها جيداً".

وأضاف : " في الشوط الثاني كان يوجد فرصة خطيرة لدودو الجباس ولكن لم يستطع احرازها". .

ووجه جونياس الشكر للاعبيه على تطورهم مؤكداً أن وادي دجلة يحتاج فقط للصبر ومرور الوقت للوصول لمستوى مميز يساهم في بقاءه بالدوري هذا الموسم بصورة طيبة.

وأختتم مدرب دجلة تصريحاته أن الأداء يشغله في هذه المرحلة بشكل أكبر من النتائج، مشيرًا انه بمرور الوقت سيحصل على نتائج كبيرة موضحاً أنه يبارك للأهلي ويتمنى لفريقه التوفيق في المباريات القادمة.