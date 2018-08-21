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ترامب: لا تنازلات مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكي

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 3:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 3:09 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لن تقدم أية تنازلات إلى تركيا للإفراج عن القس الأمريكي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بالإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي يعمل في أنقرة منذ أكثر من 20 عامًا، واحتجزته قبل أكثر من عام ونصف لاتهامات تتعلق بالإرهاب ومساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات تركية من أجل إطلاق سراح القس، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرًا من اعتقاله.


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