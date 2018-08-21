الأسهم الأوروبية تتجه إلى الانخفاض عند الافتتاح بعد تعليقات ترامب

تتجه البورصات الأوروبية إلى توخي الحذر عند الافتتاح اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن تتمخض المفاوضات التجارية مع الصين هذا الأسبوع في واشنطن عن تقدم كبير.

هذه التعليقات أثرت بالسلب وقضت على قدر من التفاؤل قبيل المفاوضات التجارية التي سوف تجرى على مستوى منخفض من التمثيل بين الولايات المتحدة والصين والمقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم.

كما اتهم ترامب الصين وأوروبا بالتلاعب بعملاتهم وقال إنه "غير مسرور للغاية" بقيام بنك الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة.

أما البورصات الأسيوية فقد سجلت ارتفاعا في معظمها بقيادة الأسواق الصينية بينما انخفض الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية في ظل مخاوف من احتمال أن يكون لتعليقات ترامب بعض التأثير على سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق الأسيوية وسط توقعات بانخفاض العرض فور بدء سريان العقوبات الأمريكية ضد إيران في تشرين ثان /نوفمبر القادم.

يذكر أن الأسواق الأوروبية أنهت جلسة تعاملات أمس بشكل قوي حيث خرجت اليونان من جولتها الثالثة والأخيرة للانقاذ المالي بعد سنوات من إجراءات التقشف الصارم.