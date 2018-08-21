رئيس جامعة القاهرة: كشف تعاطي مخدرات على الملتحقين بالمدن الجامعية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الجامعة استعدت للعام الدراسي على كل الجبهات سواء بإعداد المدرجات أو المدن الجامعية، متابعًا أنه تم إعادة تجهيز العديد من المباني.وذكر أنه سيتم إجراء كشوف تعاطي المخدرات على الطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية، موضحًا أنه في حال جاءت نتيجة التحليل إيجابية، سيتم منح الطالب فرصة ليُتم علاجه ثم إلحاقه بالسكن.