مداولات المحلفين في محاكمة المدير السابق لحملة ترامب تدخل يومها الرابع

دخلت مداولات هيئة المحلفين الأمريكية المؤلفة من اثنى عشر عضوًا، نصفهم من النساء، في محاكمة المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، يومها الرابع اليوم الثلاثاء، بإحدى المحاكم الاتحادية الواقعة في ضواحي العاصمة واشنطن.

وقد أُرسل المحلفون، الذين بدأوا المداولات يوم الخميس الماضي، إلى ديارهم أمس الإثنين في الإسكندرية بولاية فرجينيا، بعد فشلهم في التوصل إلى حكم نهائي بشأن 18 تهمة يواجهها مانافورت تتعلق بالتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي.

ويواجه المستشار السياسي، البالغ من العمر 69 عامًا والذي ترأس حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية لمدة شهرين في منتصف عام 2016، اتهامات بالتهرب الضريبي عقب إخفائه ملايين الدولارات تقاضاها كرسوم من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا واتهامات بالكذب للحصول على قروض بنكية بعد توقف دخله من العمل كمستشار سياسي لهذا الحزب.

وكان مانافورت، الذي أُقيل من حملة ترامب في أغسطس 2016، حينما انكشف للعلن علاقته بالرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، أول متهم يجري محاكمته في تحقيق مولر.