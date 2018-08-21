«ترامب»: سألتقي بزعيم كوريا الشمالية مرة أخرى على الأرجح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه سيلتقي "على الأرجح" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مرة أخرى، فيما دافع عن جهوده لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، ذكر "ترامب"، الذي عقد قمة تاريخية مع "كيم" في 12 يونيو الماضي، أنه يرى أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي، على رغم شكوك واسعة النطاق في استعداد "كيم" للتخلي عن ترسانته.

وأصر "ترامب" على أن "الكثير من الأمور الطيبة" تحدث مع كوريا الشمالية، لكنه ذكر أن الصين لا تقدم مساعدة مثلما كانت تفعل في الماضي، بسبب نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتولى ملف كوريا الشمالية منذ ثلاثة أشهر فقط، في حين تعامل سابقوه معه لمدة 30 عاما، لافتا إلى وجود "كيمياء رائعة" بينه وبين "كيم"، ما كان له الفضل في تهدئة النزاع النووي.

وبسؤاله عما إذا كان اجتماع ثان مع "كيم" يلوح في الأفق، أجاب "ترامب": "على الأرجح سنلتقي، لكنني لا أرغب في التعليق".

ويرى منتقدون أن "ترامب" قدم الكثير من التنازلات لـ"كيم" بالموافقة على عقد القمة في المقام الأول، ومن ثم تعليق المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين أن بيونج يانج لم تقدم إلا القليل في المقابل.