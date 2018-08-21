وردة على مقاعد بدلاء باوك أمام بنفيكا بدوري الأبطال

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أعلن الروماني رازفان لوكيسكيو المدير الفني لفريق باوك اليوناني عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة بنفيكا البرتغالي ضمن مباريات ذهاب الملحق الأوربي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والمقرر أقامته على ملعب النور.

وتواجد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء باوك حيث جاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألكساندروس باسكالكيس

خط الدفاع: لييو ماتوس - خوسي أنخيل كريسبو رينكون - فيرناندو فريلا - فييرينيا

خط الوسط: ماوريسيو – كانياس - دي بلكاس - ديميتريس ليمنيوس - ليو جابو

خط الهجوم: أليكساندار بيجوفيتش

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: راي – بيسيسوار - إيفجيني شاخوف – اتشيريدي – أكبوم - ستيليوس كيتسيو - عمرو وردة.