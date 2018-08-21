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قال المستشار عمر مروان، رئيس بعثة الحج المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غدًا الأربعاء، بحضور رؤساء بعثات الدول الإسلامية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.