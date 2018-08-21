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بث مباشر .. الأهلي 0×0 وادي دجلة

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:58 م

تابع تغطية خاصة ومباشرة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في المباراة التي من المقرر ان تقام علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز علي موقع الشروق.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وساليف كوليبالي وعلي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وميدو جابر وناصر ماهر ووليد سليمان.

خط الهجوم وليد أزارو.

وجاء تشكيل دجلة كالاتي :

حراسة المرمي : محمد عبد المنصف

الدفاع : سالم صافي  - اسامة العزب – محمود مرعي – سيد سالم

الوسط : بوزاس – محمد محمود – محمد هلال – كريم ممدوح – ابراهيم نداي

الهجوم : دودو الجباس

 


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