قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى.

وأضاف «عبد الحميد»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة وفرت 18 أتوبيسًا نهريًا لرحلات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، متابعًا: «وفرنا 13 أتوبيسًا نهريًا صغيرًا سعة 100 راكب، و5 أتوبيسات كبيرة سعة 150 راكب، وتقوم الاتوبيسات برحلتين، أحدهما للقناطر الخيرية، والأخرى لحديقة الحيوان، وتكلفة رحلة القناطر الخيرية 20 جنيهًا ذهاب وإياب».

وأشار إلى وضع خطط بالتنسيق مع الجهات المعنية استعدادًا لعيد الأضحى، مثل المجازر والتموين والمستشفيات، موضحًا أن الأسواق شهدت سحب كبير على كميات اللحوم، وحققت أرقام قياسية في الأيام الماضية.

وأكد على إجراء حملات رقابية على الأسواق؛ لضبط الأسعار وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من وزارة التموين، لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة مستمرة في العمل لمتابعة الاحتفالات طوال أيام العيد.

