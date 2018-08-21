دورتموند يفلت من مفاجئات كأس ألمانيا ويتأهل على حساب فيورث

افلت فريق بورسيا دورتموند من هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فيورث المنافس بدوري الدرجة الثانية وتغلب عليه 2 /1 اليوم الاثنين في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم.



وسجل القائد ماركو ريوس هدفا في الوقت الإضافي ليمنح دورتموند الفوز.



وعلى ملعب رونهوف سبورت بارك، سجل سيباستيان إيرنست هدف التقدم لفيورث في الدقيقة 77.



ولكن في الثواني الأخيرة من المباراة، خطف الوافد البلجيكي الجديد اكسيل فيتسيل هدف التعادل القاتل لدورتموند.



وانتهى الوقت الأصلي، بتعادل الفريقين بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أحرز ريوس هدف الفوز القاتل لدورتموند.



وتجنب دورتموند مصير اينتراخت فرانكفورت حامل اللقب الذي خرج من الدور الأول للبطولة بهزيمته على يد اولم المنافس بالدرجة الرابعة 1 /2 أمس الأول السبت.



وسبق لدورتموند الفوز بلقب كأس ألمانيا أربع مرات من قبل كان أخرها في 2017.



وتأهل فريق هيرتا برلين إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا بفوزه على مضيفه اينتراخت براونشفيج 2 /1.



وتقدم مارفين بلاتانهاردت بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 82 ثم تعادل ميرجيم فيزولاهو لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط تكفل البوسني فيداد إيبيسفيتش بهدف الفوز لهيرتا برلين.



كما حجز بادربورن مقعده في الدور الثاني بفوزه على ضيفه إنجولشتاد 2 /1.



وأيضا تأهل فرايبورج إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه إنيرجي كوتبوس 5 /3 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 /2.