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محافظ بورسعيد يزور مرضى المستشفيات للتهنئة بالعيد

بورسعيد- محسن عشري
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 3:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 3:59 م

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفيات النصر للأطفال والزهور والتأمين الصحي "المبرة"، مقدما التهاني للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما هنأ المحافظ، أطقم الأطباء والتمريض والموظفين الإداريين والعاملين بتلك المستشفيات بالعيد.


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