محافظ بورسعيد يزور مرضى المستشفيات للتهنئة بالعيد

الأكثر قراءة
قرار بزيادة المبالغ المحصلة من المحامين في المعاملات القضائية تحت حساب «ضريبة الدخل»
عمرو أديب: هذا كان ردي على مواطن قطري طلب مني عدم مهاجمة بلاده
السيسي يصدق على إنشاء صندوق مصر السيادي
«الإفتاء»: صلاة الرجال والنساء في صف واحد «تعدٍ صريح» على قواعد الشرع
شارك برأيك
هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفيات النصر للأطفال والزهور والتأمين الصحي "المبرة"، مقدما التهاني للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
كما هنأ المحافظ، أطقم الأطباء والتمريض والموظفين الإداريين والعاملين بتلك المستشفيات بالعيد.