روسيا: «طالبان» تشارك في محادثات سلام أفغانية في موسكو

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن ممثلين من حركة طالبان والقيادة الأفغانية سيشاركون في محادثات سلام في موسكو الشهر المقبل.

ويهدف الاجتماع المقرر في 4 سبتمبر إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، التي دمرتها عقود من الحرب.

وقال لافروف للصحفيين في مدينة سوتشي بجنوبى روسيا "الرد المبدئي كان ايجابيا.. آمل أن يكون (الاجتماع) مثمراً."

وتقوم الحكومة الروسية بتنمية دورها كصانع سلام في أفغانستان المجاورة في السنوات الأخيرة، مع تقليص الولايات المتحدة للعمليات العسكرية.