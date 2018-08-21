الولايات المتحدة ترحل حارسا نازيا سابقا لألمانيا

رحلت الولايات المتحدة الحارس النازي السابق ياكيف بالي، الذي عمل في معسكر الاعتقالات النازي "ترافنيكي" في بولندا المحتلة، إلى ألمانيا.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى أولوية لترحيل بالي /95 عاما/ "للوفاء بوعد الحرية الذي أُعطي لضحايا الهولوكوست وذويهم".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الولايات المتحدة لا تتسامح مع أحد دعم جرائم النازية أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان"، مضيفا أن "هؤلاء الأفراد لن يجدوا ملاذا في الأراضي الأمريكية".

وكان بالي، الذي ولد في منطقة تابعة اليوم لأوكرانيا، هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1949 وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1957.

وبحسب البيان، أخفى الرجل في ذلك الحين ماضيه النازي عن السلطات في الولايات المتحدة، وأدعى أنه كان يعمل في مزرعة وأحد المصانع.

وكانت محكمة أمريكية سحبت الجنسية الأمريكية من الرجل عام 2003.

وأضاف البيت الأبيض أنه صدرت أوامر بترحيله عام 2004، إلا أنها لم تنفذ طوال هذه الفترة على خلفية مداولات قضائية.

وجاء في البيان أن الترحيل يعزز التعاون مع أحد الشركاء الأوروبيين المحوريين للولايات المتحدة.