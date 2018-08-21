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الشرطة الألمانية تبحث عن شخص يشتبه في قتله امرأة بـ«دوسلدورف»

دوسلدورف - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 8:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 8:59 م

تبحث الشرطة في مدينة دوسلدورف الألمانية، عن شخص يبلغ من العمر 44 عامًا يشتبه في قيامه بقتل امرأة، وأشارت الشرطة إلى اسمه بـ «علي س.» .

وقالت الشرطة والادعاء العام في دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، إن الرجل وهو يعمل بأحد الأكشاك قام صباح أمس الإثنين بطعن امرأة، 36 عامًا، على الطريق العام ما أدى إلى مقتلها.

وشاهد أحد المارة الحادث وذكر لرجال التحقيق، أنه قابل المرأة على الطريق وكان المشتبه به يتعقبها، ثم سمع صراخًا واستدار للخلف، حيث رأى كيف كان المشتبه به الذي يرتدي بدلة رياضية زرقاء يطعن المرأة.

أضاف شاهد العيان، أن الرجل، 44 عاما، والمرأة الضحية، 36 عامًا، كانا يعرفان بعضهما، حيث كانت المرأة العزباء تسكن بجوار الكشك الذي يعمل فيه الرجل.

تعرفت الشرطة على الجاني الذي جاء لاجئا من إيران عام 2001، ويعيش ثمانية من إخوته في نفس المدينة.

وقال جويدو أدلر رئيس لجنة التحقيق الجنائي، إن هناك أدلة على وجود "إعاقة نفسية" لدى الرجل بنسبة 50%.


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