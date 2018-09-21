مزارع يطلق النيران على أسرته ويقتل ويصيب 6 بسبب الميراث

شهدت منطقة الحوامدية بالجيزة مذبحة أسرية، بعدما قتل مزارع 3 من أفراد عائلته وأصاب 3 آخرين بسبب خلافات على الميراث بينهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالحوامدية تلقت بلاغا بإطلاق مزارع النيران على أسرته، ومقتل عدد منهم وإصابة آخرين، فانتقلت القوات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر أنه بالوصول لمكان البلاغ، تبين أن مزارعا أطلق النار على أسرة بمنزلهم، وقتل جدته، وزوجة عمه، وابنة عمه، كما أصاب عمه، واثنين من بنات عمه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث بينهم.

فيما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم «بندقية خرطوش» وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه.