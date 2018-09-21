مصدر أمني عراقي: استهداف برج كهرباء بعبوة ناسفة في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي في كركوك، مساء أمس الخميس، باستهداف برج ناقل للكهرباء في المحافظة بعبوة ناسفة.



وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن "مجهولين فجروا مساء اليوم برج 132 الناقل للكهرباء على خط الحويجة قرب قرية السيحه في كركوك بواسطة عبوة ناسفة"، ما أدى إلى تضرره وتوقفه عن العمل".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الاستهداف للبرج هو الـ21"، مشيرًا إلى أن "فرق الصيانة باشرت فورا باصلاحه".



يذكر أن أبراج نقل الطاقة يتم استهدافها بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من البلاد، بواسطة عبوات ناسفة تسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة فيها.