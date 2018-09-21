توقف عرض فيلم «يوم الدين» 10 دقائق بمهرجان الجونة

فوجئ جمهور مهرجان الجونة بانقطاع الكهرباء أثناء العرض الأول لفيلم «يوم الدين» بقاعة «مسرح المارينا»، بعد 40 دقيقة من بدايته.

على الفور، اعتذر انتشال التميمي مدير المهرجان، للحضور عن العطل الذي حدث فجأة، مؤكدا أنه لن يستمر أكثر من 6 دقائق.

ورغم أن انقطاع التيار استمر 10 دقائق تقريبا إلا أن الجمهور لم يغادر القاعة، وقام بالتصفيق مع عودة التيار واستئناف عرض الفيلم.

الفيلم يمثل مصر في المسابقة الرسمية، من إخراج أبوبكر شوقى، وتدور أحداثه حول «بشاى» مواطن مصرى شُفى من مرض الجذام، لكنه لم ُيعالج من آثاره، يعيش فى مستعمرة مرضى الجذام القديمة بين حفنة من التعساء. بنى لنفسه حياة مريحة عن طريق بيع القمامة التى يعاد استخدامها. بعد وفاة زوجته، يقرر ترك المستعمرة للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه أهله هناك وهو طفل، ليخوض تجربة البحث عن مسقط رأسه.