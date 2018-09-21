الصحفي الصغير وورش فنية بقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالإدارات التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث تضمنت ختام الأنشطة الصيفية وزيارات ومحاضرات وورش متنوعة.

ففي إطار ختام الأنشطة الصيفية عقدت الإدارة العامة لثقافة الطفل ندوة بعنوان "تنمية وعى الأطفال بالقراءة فى عصر التكنولوجيا" تحدثت خلالها د. فايزة عبد النعيم، عن أهمية القراءة وفوائدها وحث الإسلام على القراءة، مستدلة بالآيات الأولى من سورة العلق لأطفال مبرة مصر القديمة.

كما اختتم قصر جاردن سيتى نشاطه الصيفى بعمل ورشة بعنوان "الصحفى الصغير" لتوضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الصحفية وأهم المفاهيم الدارجة في العمل الصحفي وطرق الكتابة الصحفية وكيفية استخدامها ف كتابة الموضوعات الإنشائية في امتحانات اللغة العربية، بجانب حوار مفتوح عن فن تحويل السيناريو الى حوار والاعتماد على التخيل الذهنى والإبداع في نادي السينما، تلاها عرض فيلم عن قصة سيدنا آدم ،بالإضافة لورشة رسم وعمل كروت معايده بالألوان المائية واختتم اليوم ببروفة لمسرحية مملكة القرود تأليف سمير عبد الباقي وإخراج أحمد رأفت وتحريك فريق مسرح القصر.

واختتم قصر ثقافة ٢٥يناير، نشاطه الصيفى، باستضافة أطفال مدرسة السيدة عائشة للتربية الفكرية لحضور حوار مفتوح عن فضل يوم عاشوراء وتلك المناسبة الدينية، بجانب حوار عن الاستعداد لبدء العام الدراسي، بالإضافة لورش عمل زهور بالورق الملون والفوم الملون وأخرى لتلوين شخصيات ديزني.

وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة أقامت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال أمس اليوم الثالث من الورشة التدربية لذوي الاحتياجات الخاصة للصم والبكم ومكفوفي البصر في مجال أشغال ليف وزعف النخيل مع المدربة نعيمة محمد علي بكير بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد بقصر ثقافة الخارجة تناولت كيفية خياطة الضفيرة لعمل قاعدة الملفوف وقاعدة أخرى للطقيه وبداية البرش، كما قامت المدربة بتعليم الفتيات كيفية عمل ضفيرة بداية لعمل مقشة ووتستمر الورشة حتى 25 سبتمبر.

كما أقامت الإدارة، محاضرة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وفرع ثقافة أسيوط بعنوان "ثورة ضد الإدمان" بقرية النخيل بأبو تيج تحدث خلالها د. وائل العبد، ود. نادي سيد علي نائب وزير العدل ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لشئون السموم والمخدرات بالوجه القبلي والشيخ عبد المعطي المستشار الديني بمركز مكافحة الإدمان عن أنواع المخدرات وأسباب انتشار هذه الظاهرة وكيفية الحد منها، ومخاطر الإدمان وتأثيره على الأسرة والمجتمع وأسباب الوقوع في هذه المشكلة كأصدقاء السوء والتربية الخاطئة وطرق علاج المتاحة بالمركز.

وفي إطار أنشطة القصور المتخصصة استمر قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في بروفات فرقة الفنون الشعبية، بجانب ورشة الفنون التشكيلية ، وكورس تعليم اللغة الفرنسية، بالإضافة لمسابقات ثقافية، وورش حكى، كما عقد القصر أمس الأول ورشة فنون تشكيلية بالفوم وورق النصبيان، واستمر تدريب فن التفصيل والخياطة.

كما أقام قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا عقد قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية "صلصال" لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب انطلاق المكتبة الطوافة لوحدة التضامن الاجتماعي بكفر تصفا، بالإضافة لتنظيم ورشة رسم وتلوين بحضانة جمعية تنمية المجتمع بالقرية.

في إطار التعاون بين الهيئة والمجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين استقبل قصر ثقافة الشرفا للحرف الفنية الزيارة الثانية لأسر الشهداءتضمنت تفقد أقسام الحرف "كليم، حصير، مرسم ،سجاد ,خزف وفخار، بجانب عقد ورشة فخار مع الأطفال لعمل رجل الثلج من الطين الأسوانى وورشة رسم حر بقسم الفنون التشكيلية، وورشة حكي عن الابتسامة، تلاها عرض فنى لفرقه الشرفا الألات الشعبية والغناء الريفي والتنورة، وفقرة غناء منفرد علي العود لأغانى وطنية مع الأطفال، بالإضافة لزيارة للمتحف الريفي والتعرف علي أدوات الفلاح المصري عبر العصور.

وفي السادس من أكتوبر نظم قصر الإبداع الفني أمس الأول ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، بجانب ورشة خيامية بمدرسة 6 أكتوبر الجديدة، وورشة أزياء بجمعية منابر النور.

كما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة العمال شبرا الخيمة زيارة لحضانه مركز التأهيل قدمت خلالها عرض فانوس سحرى متاعب محمود وورشة حكى قصة العصفور سمسم وألعاب بولينج .