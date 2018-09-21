• تربى في مسرح «الريحاني» وراهن على الوجوه الشابة

• قدّم للمسرح عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي

• صنع تاريخا مسريحا لا ينسى بعروض «سيدتي الجميلة وريا وسكينة وهاللو شلبي وشاهد مشافش حاجة» وغيرهم



لم يكن سمير خفاجي مجرد منتج أو مؤلف مسرحي، لكنه كما قيل صانع النجوم والأب الروحي للمسرح الخاص، حيث قدم عشرات من كبار النجوم في المسرح والسينما ودائما كان يراهن على الوجوه الشابة، فقدم للمسرح عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي في أول بطولات مطلقه لهم.

تربى خفاجي في مسرح نجيب الريحاني، وأسس فرقة الفنانين المتحدين، التي قدمت العديد من الروائع المسرحية منذ الستينيات مع كبار نجوم الكوميديا بداية من فؤاد المهندس وشويكار وأمين الهنيدي ومحمد عوض وعبد المنعم مدبولي وفريد شوقي، حتى اكتشف مجموعة من النجوم خرجوا من عباءة الفنانين المتحدين مثل عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي‏ وغيرهم.‏

المنتج والكاتب المسرحي سمير خفاجي صنع تاريخا مسرحيا ضم أعمالا لا تنسى مثل: «سيدتي الجميلة - أنا فين وانتي فين - ريا وسكنية - حواء الساعة ‏12 - شارع محمد علي - العيال كبرت - مدرسة المشاغبين»، والأخيرة أحدثت انقلابا في عالم المسرح ومن وقتها أصبح أبطالها نجوما في عالم المسرح والسينما، كما قدم «هاللو شلبي - شاهد ماشفش حاجة»، والتي أكدت على نجاح عادل إمام الكبير في عالم المسرح، وكان آخر أعمال الفرقة مسرحية عادل إمام «بودي جارد» وبعد توقفها توقفت معها فرقة الفنانين المتحدين لأول مرة‏.

توقفت الفرقة بعد هذا عرض «بودي جارد» والسبب تراجع حالة «خفاجي» الصحية التي لم تعد تسمح له بمتابعة نشاط الفرقة.

كان خفاجي مؤمنا بأن المسرح يجب أن يكون له رسالة يقدمها، فهو ليس مكانا للضحك فقط، فهو عندما قدم مدرسة المشاغبين كان يرى أن الشباب المشاركين بمثابة عنصر جذب وبالفعل نجحت نجاحا كبيرا والسبب في نجاحها هو أن المتفرج وجد نفسه فيها‏، ‏فهذا العمل حقق رسالته لأنه عبر عن الجمهور فتحقق النجاح‏، وفي مسرحية العيال كبرت حدث نفس الشيء وفي إحدى المرات أوقفه متفرج ليشكره لأنه كان على وشك الوقوع في نفس الغلطة المسرحية، وعندما شاهدها تدارك الخطأ وأصبح يفكر في أولاده قبل أن يترك المنزل‏.‏

وكان خفاجي كذلك مغامرا كبيرا كمنتج،‏ حيث اعتمد على عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي في البداية في أكثر من عمل ولم يكن أحد يعرفهم، وكان عليه أن يتحمل النتيجة كمنتج فقدم أعمالا مثل هاللو شلبي وسري جدا وبالفعل حدثت المفاجأة في مدرسة المشاغبين وحققوا نجاحا كبيرا، ‏وهذا الجيل الذي صنعه لخلافة فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي بعد أن تركا فرقة المتحدين.

هناك ثلاث مسرحيات اعتبرها الراحل من أهم الأعمال التي قدمتها ولم يتم تسجيلها للتليفزيون مثل باقي المسرحيات وهي بمبة كشر وفردة شمال وزقاق المدق، وكان يتمنى أن يعيدها مرة أخرى بمواهب جديدة.

وكان الفنان الكبير قد توفي بعد عصر اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض، وستقام جنازته غدا السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

سمير خفاجى هو مؤلف ومنتج مسرحي مصرى ومؤسس فرقة (ساعة لقلبك) الشهيرة مع (يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد) والتى ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال (الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة).

كون بعدها فرقة (الفنانين المتحدين) التي ساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال (عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي) من خلال مسرحيات (هالو شلبي) 1969، (مدرسة المشاغبين) 1973، (العيال كبرت) 1979. كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها (حواء الساعة 12) 1968 (سيدتي الجميلة) 1969، (أنا فين وانتي فين) 1970، (شاهد ماشفش حاجة) 1976، (ريا وسكينة) 1983، (شارع محمد علي) 1991، و(بودي جارد) 1999، وبالإضافة إلى المسرح فسمير خفاجى كتب العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات (عباس الأبيض في اليوم الأسود،كبرياء الحب) .

وكانت تجربته في المسرح الخاص الملهم للعديد من المنتجين والفنانين لدخول عالم المسرح الخاص، الذي كان أحد أهم صانعيه.