«آثار الإسكندرية»: اكتشاف أعمدة يونانية رومانية وسط مخلفات ردم

قامت منطقة آثار الإسكندرية وشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع حي وسط، بنقل قطع أثرية، عثر عليها وسط مخلفات ردم، من منطقة أبيس إلى منطقة كوم الشقافة الأثرية.



وقال مصدر مسؤول من مديرية الآثار بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن القطع الأثرية عبارة عن أعمدة يونانية رومانية وتمثال يوناني روماني تم العثور عليهم في منطقة أبيس بجوار مخلفات ردم عقار وتم الاستعانة بالحي لنقلهم.



وتم النقل تحت إشراف الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري، والدكتور خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة نجلاء محمد عباس، مدير تفتيش حي شرق، والعميد النادي عبد الله شرطة السياحة والآثار.