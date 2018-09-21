الرئيس اللبناني السابق: « حشيشتنا أحلى حشيشة»

قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر": "هلموا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين: حشيشتنا أحلى حشيشة".

هلمّوا ايها اللبنانيون الى ثقافة الحشيشة هاتفين " حشيشتنا احلى حشيشة" — Michel Sleiman (@SleimanMichel) September 21, 2018



وجاءت ردود الأفعال على تغريدة الرئيس اللبناني السابق، مابين مؤيد ومعارض لما كتبه.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري قد أوصى، في يوليو الماضي، بإصدار قانون يشرع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية وإنشاء هيئة لتنظيم زراعة هذه المادة المخدرة، موضحا أنه في حال صدور قانون حول ذلك في لبنان، فإن "المستفيد الأول سيكون المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض، وليس المهرب كما هو عليه الحال الآن".

وأثار هذا الإعلان البرلمان اللبناني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الردود الساخرة، من خلال هاشتاج"#إذا_شرعوا_الحشيش".

وقد اشتهرت محافظة البقاع الشمالي بزراعة هذه النبتة تاريخيا، وبلغت ذروتها خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في العام 1975 وتواصلت الزراعة إلى يومنا هذا مع عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها في تأمين زراعات بديلة لأكثر المناطق اللبنانية حرمانا.