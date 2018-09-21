قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب أمام حوريا كوناكري الغيني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، والذى أقيم في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بملعب السلام، إن الفاعلية الهجومية للفريقين في مباراة الذهاب كانت ضعيفة، بسبب سوء أرضية ملعب «28 سبتمبر» الذي أُقيمت عليه المباراة.

وأوضح كارتيرون أن خروج مازيمبي، اليوم، من بطولة إفريقيا كانت مفاجأة، وهو ما يعكس صعوبة المنافسة بين الأندية المتواجدة، مشددًا على أن البطولة، هذا الموسم، قوية للغاية، ولكن هناك طموحات كبيرة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وذكر أن حوريا فريق متميز، يمتلك روحًا عالية للغاية، مؤكدًا إنه فريق منظّم وأداءه يشبه إلى حد كبير أداء فريق مازيمبي، قبل عشر سنوات، وإنه سيظهر بشكل جيد في السنوات القادمة بالبطولة الإفريقية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة حوريا الغيني في التاسعة مساء غدٍ، السبت، على ستاد السلام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريق، وكانت مبلاراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.