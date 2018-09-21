قام عدد من المدرسين بإحدى مدارس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بتنظيف فصول مدرستهم استعدادا للموسم الدراسي الحديد الذي سينطلق يوم الأحد.

قالت نورا كامل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المحافظة تضم 388 عامة وخاصة؛ حيث يوجد 106 مدرسة ابتدائية، و81 مدرسة إعدادي، و46 ثانوي عام، و42 تعليم فني، و20 مدارس خاصة، و84 رياض أطفال، بالإضافة إلى 7 فصول مجتمعي ومدرستين يابانية.

يشار إلى أن محافظة البحر الأحمر، تضم 388 مدرسة عامة وخاصة على مستوى المحافظة من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.