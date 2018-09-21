بدء محاكمة المافيا الإيطالية في ألمانيا وسط إجراءات أمنية مشددة

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وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت اليوم الجمعة محاكمة تسعة رجال محسوبين على المافيا الإيطالية أمام محكمة مدينة كارلسروه الألمانية.

وكثفت الشرطة من تواجدها أمام مبنى المحكمة وداخله، وفرضت حراسة مشددة على المداخل، كما تتولى تفتيش حقائب اليد والظهر بدقة.

ويحاكم المشتبه بهم التسعة بتهمة الإتجار في المخدرات، والتسبب في إصابات جسدية وحيازة أسلحة وإضرام حريق متعمد، كما يحاكم أحد المتهمين بتهمة الشروع في القتل.

تجدر الإشارة إلى أن كافة المتهمين إما يحملون الجنسية الإيطالية أو ينحدرون من أصول إيطالية، وكان أغلبهم يقيمون في منطقة شفارتسفالد - بار ومدينة شتوتجارت بولاية بادن - فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا.

وتمكنت السلطات الألمانية من القبض على المشتبه بهم عقب تحقيقات استغرقت شهورا بالتعاون من الإدعاء العام الإيطالي في باليرمو.