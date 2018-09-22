اعتقال أسقف هندي متهم باغتصاب راهبة

قال قائد الشرطة في منطقة كوتايام جنوب الهند هاري سانكار، اليوم الجمعة، إنه تم القاء القبض على أسقف كاثوليكي متهم باغتصاب راهبة في البلاد.

وكان البابا فرنسيس قد أوقف بالفعل فرانكو مولاكال عن العمل بناء على طلبه.

واتهمت راهبة، 44 عاما، مولاكال بالاعتداء عليها جنسيا على مدى سنتين منذ مايو 2014، وفقا لتقرير مقدم للشرطة في ولاية كيرالا جنوب البلاد.

ورفض الأسقف، رئيس أبرشية جالاندهار في ولاية البنجاب شمال البلاد، الاتهامات قائلا إنها مفبركة من قبل الراهبة بعد اتهامها بإقامة علاقة مع رجل آخر.

ونظمت الراهبات والناشطات احتجاجات مطالبة بالقبض على الأسقف، وبعد ذلك طلبت منه الشرطة المثول للاستجواب في 19 سبتمبر الجاري.